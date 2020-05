Bancada do Boi faz pressão por votação da MP da Regularização Fundiária

A Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), conhecida também como Bancada do Boi, está pressionado para que seja votada a MP da Regularização Fundiária, chamada por seus detratores de “MP da Grilagem”. A FPA enviou um ofício ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pedindo que a medida provisória seja votada antes que caduque.

“Colocar em votação a MP 910 é estabelecer o cumprimento da democracia, especialmente, quando envolve famílias brasileiras que aguardam a atuação do Congresso Nacional para continuar o cultivo da terra e a contribuição para o desenvolvimento do Brasil”, diz no ofício o presidente da FPA, deputado Alceu Moreira (MDB-RS). A medida caduca no dia 19 de maio.