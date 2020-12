Bancada evangélica terá presidência compartilhada

A bancada evangélica do Congresso definiu, em jantar realizado na noite de quarta-feira, 16, que o comando do grupo pelos próximos dois anos será dividido entre parlamentares, que vão se revezar no período. Formalmente, a eleição ocorre nesta manhã de quinta-feira, 17.

O acordo prevê que o deputado Cezinha da Madureira (PSD-SP) será presidente no próximo ano e Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), fica à frente do grupo no ano seguinte.

Ambos são ligados à Assembleia de Deus, mas em denominações rivais. Sóstenes é apadrinhado do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVC). Já Cezinha é próximo de Samuel Ferreira, influente líder da Assembleia de Deus Madureira, informou o Globo.