Bancada nordestina reage a Bolsonaro chamar cearenses de ‘cabeçudos’

Marcelo de Moraes

Como era previsível, a bancada do Nordeste e, em especial, os parlamentares de oposição criticaram duramente Jair Bolsonaro por ter dito que “todo cearense é cabeçudo” durante transmissão ao vivo feita nas suas redes sociais. O deputado federal petista José Guimarães (CE) disse que a resposta à ofensa “tomarå forma nas urnas”

“O presidente, mais uma vez, demonstra sua pequenez. Ao chamar preconceituosamente os cearenses de “cabeçudos”, esquece da imensa colaboração do nosso povo ao desenvolvimento do Brasil. Nossa resposta tomará forma nas urnas. Nossa bravura calará quem desce a níveis tão baixos”, afirmou Guimarães.

O senador Humberto Costa (PT-PE) também não poupou o presidente. “A pouca inteligência de Bolsonaro o faz ridicularizar gente discriminada. Não esperem dele uma galhofa sobre o cabelo de Trump. O “humor” do presidente é, sobretudo, covarde. Ele faz piadas de negros, de gays, de mulheres. Hoje, foi outra com nordestinos”, disse.

Foi a segunda vez que uma fala de Bolsonaro causa polêmica com os nordestinos. Antes, o presidente teve uma conversa capturado pelos microfones antes de começar um café da manhã com jornalistas. Na ocasião, se referiu aos governadores do Nordeste como “paraíbas”.