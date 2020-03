Banco Central baixa juros para 3,75%

No meio social tumultuado cenário econômico causado pela pandemia do coronavírus, o Banco Central anunciou mais uma forte redução da taxa de juros. Depois da reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), os juros baixaram de 4,25% para 3,75%, numa redução de meio ponto porcentual. Historicamente, são os juros mais baixos até hoje.

A decisão do Copom foi unânime pela redução expressiva dos juros. Na reunião, o Copom reiterou que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa.