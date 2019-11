Banco do Brics promete investir em infraestrutura brasileira

Equipe BR Político

O presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco do Brics, Kundapur Vaman Kamath, afirmou, em entrevista à agência Reuters, que o banco está comprometido a apoiar os investimentos em infraestrutura no Brasil, e assinar um novo memorando de entendimentos entre a instituição e o BNDES. Como você leu no BRP, o Brasil é o país que menos obteve empréstimos aprovados porcentualmente pelo Banco do Brics desde 2016.

O compromisso com a agenda brasileira foi declarado depois da aprovação de um empréstimo de 500 milhões de dólares pelo banco para o programa administrado pelo BNDES Fundo Clima, que investe em projetos e empreendimentos para a redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima e seus efeitos.

As promessas do presidente da instituição do Brics de apoio ao investimento em infraestrutura no Brasil são de financiamento direto a projetos principalmente de setores como água e saneamento, transporte e logística e infraestrutura urbana e uma eventual cooperação com o setor privado, com a concessão de garantias, reforço de crédito ou participação acionária em setores como energia, transporte e logística.

As afirmações foram feitas na terça-feira, 12, véspera da cúpula dos Brics, neste ano sediada em Brasília. Nas reuniões, que devem ser mais técnicas e menos políticas devido a divergências ideológicas entre o governo brasileiro e líderes dos demais países integrantes do grupo, serão evitadas menções a Bolívia, Venezuela e Chile, de acordo com o Estadão. Dentro do grupo, há conflito em relação ao apoio nas crises que ocorrem nesses países.