Banco dos Brics aprova crédito de US$ 1 bi para o Brasil

O Novo Banco de Desenvolvimento, formado pelos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) aprovou financiamento de US$ 1 bilhão ao Brasil para o combate à covid-19 e seus impactos socioeconômicos. Segundo a diretora geral do NDB do Brasil, Claudia Prates, os recursos serão utilizados no programa de auxílio emergencial do governo, informa o Estadão/Broadcast.

Segundo ela, o banco aprovou US$ 10 bilhões aos países membros para investimentos em saúde e recuperação econômica no momento da pandemia. Uma nova liberação de mais US$ 1 bilhão está sendo discutida com o governo.

O empréstimo se soma a financiamentos de outros cinco bancos e agências internacionais de desenvolvimento (BID, Banco Mundial, CAF, ADF e KFW), que resultarão em empréstimos totais de US$ 4 bilhões.

O Brasil foi o penúltimo membro a acessar o crédito entre os Brics, antes apenas da Rússia. Segundo a diretora, a China, por ter sido afetada mais cedo foi a primeira a ter a aprovação.