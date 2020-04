O Banco Mundial publicou hoje o relatório “A economia nos tempos da Covid-19”, no qual avalia o impacto do coronavírus sobre a economia na América Latina e no Caribe. Para o Brasil, a conta não é boa. O cálculo do Banco Mundial é que o País sofra retração de 5%. É um indicador superior ao previsto para toda a região, que é de 4,6%.

Mesmo com uma previsão de recuperação para 2021, o número apontado pelo Banco Mundial para o crescimento do Brasil no próximo ano é bem modesto, sendo de 1,5%.