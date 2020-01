Band antecipa e amplia cobertura eleitoral

Vera Magalhães

Em reunião com as assessorias dos partidos, a Bandeirantes apresentou sua proposta de cobertura das eleições municipais deste ano. A cobertura jornalística vai começar já em abril, com o programa diário Band Eleições. Ele terá três edições locais e uma nacional por mês, exibido às quartas-feiras com duração de 30 minutos, e pode se tornar diário na semana anterior ao pleito.

A Band mantém a tradição de ser a primeira emissora a realizar debates. O do primeiro turno está marcado para 5 de agosto. A direção da emissora consultou os partidos sobre a possibilidade de fazer mais um encontro entre candidatos em São Paulo ainda no primeiro turno, mas não houve aceitação ainda. O debate do segundo turno será em 9 de outubro.

A emissora pretende fazer ainda entrevistas especiais com candidatos nos telejornais, com perguntas a partir de reportagens sobre problemas das cidades e sugestões colhidas com especialistas.