Band realiza hoje debates do segundo turno

A Band realiza, a partir das 22h30, desta quinta-feira, 19, uma rodada de debates entre os candidatos que disputam segundo turno em nove cidades brasileiras, sendo cinco capitais e três de interior.

As cidades onde haverá debate nesta noite são as seguintes: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belém, Manaus, Uberaba – no interior de Minas Gerais, e nas cidades paulistas de Campinas, São Vicente e Taubaté.

Regras

O debate será dividido em três blocos. Na primeira parte, os dois candidatos se apresentam por ordem de sorteio. Cada um terá um tempo de 4 minutos para dividir entre a apresentação e as considerações finais. Não haverá pergunta.

Na sequência, quatro jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas aos candidatos. O tempo para a resposta é de dois minutos, seguida por comentário de um minuto e réplica também de um minuto.

Na terceira parte, os dois candidatos se confrontam de forma direta: cada um terá 15 minutos disponíveis para administrar como achar melhor. Ambos devem fazer até cinco perguntas, de tema livre.

No último bloco, os dois candidatos farão suas considerações finais, por ordem de sorteio, usando o tempo que sobrou da abertura do programa.