Barbalho adianta pagamento dos funcionários públicos

Gustavo Zucchi

O governador do Pará, Hélder Barbalho, anunciou nesta quinta-feira, 19, que adiantará o pagamento dos funcionários públicos estaduais. A ideia é tentar minimizar os impactos econômicos gerados pelo coronavírus. Outra medida anunciada pelo governo paraense é que está proibida a suspensão dos serviços de água e eletricidade para inadimplentes pelos próximos 30 dias. “Excepcionalidade. Medida pontual para os próximos 30 dias. Não deve ser interpretado como incentivo à inadimplência, mas sim auxílio em um período de dificuldade”, afirmou o governador. Até o momento, o Estado conta com apenas um caso confirmado do covid-19.