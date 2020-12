Barbalho avisa que entrará na Justiça contra aumento da energia

Pessoal, fomos pegos de surpresa com a informação de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou o aumento do valor da conta de energia elétrica para todo o Brasil. Aqui no Pará nós não podemos admitir esse absurdo. pic.twitter.com/1c5pYeur5T

— Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 1, 2020