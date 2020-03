Gustavo Zucchi

O governador do Pará, Helder Barbalho, está atrás de investimentos provenientes do Banco Mundial. Ele esteve nesta semana com a diretora da organização para o Brasil, Paloma Casero. Na pauta parcerias na área de infraestrutura. Do outro lado, a diretora pediu a manutenção da austeridade fiscal e equilíbrio das contas públicas tocadas pela gestão de Barbalho.