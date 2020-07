Bares e restaurantes do Rio querem denunciar aglomerações

Após as imagens de aglomerações na porta de bares e restaurantes no Rio terem causado indignação nas redes sociais, os estabelecimentos cariocas buscam formas de evitar que as cenas se repitam nos próximos dias. Em reunião virtual realizada nesta sexta-feira, 3, pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio (SindRio), um dos temas abordados foi a necessidade de denunciar aglomerações na parte de fora dos comércios.

A tônica foi mudar nossa imagem. Precisamos passar de agente denunciado para agente denunciante. Acho que precisamos usar o disk aglomeração também”, disse a O Globo o presidente do Polo Gastronômico do Jardim Oceânico, dono do Bar da Lapa e conselheiro do SindRio, Alexandre Serrado. “Se está tumultuando na porta dele, o comerciante tem que chamar a polícia, a prefeitura e mandar para a imprensa. E mostrarmos nosso interior, com o protocolo respeitado.”