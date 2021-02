Barra quieto diante da propaganda de cloroquina de Bolsonaro

O diretor-geral da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra, manteve-se em silêncio diante da tradicional propaganda que Jair Bolsonaro faz de medicamentos sem nenhuma eficácia contra o coronavírus. Barra é o “convidado” da transmissão do presidente nas redes sociais. De máscara, ele não desmentiu Bolsonaro.

“O tratamento que o senhor aponto, off-label, é aquele que não está previsto na bula. O tratamento nos temos duas recentes publicações no Brasil, da AMB e do CFM que pontuam a questão do uso off-label na responsabilidade do médico e na aceitação do paciente”, disse Barra. “Este não é um tema da atividade regulatória. Não é um tema da Anvisa. Mas como médico, e li as duas notas, é isso que está escrito lá”.

Bolsonaro, por sua vez, destilou sua ladainha de informações falsas sobre medicamentos como a cloroquina. E reclamou das piadas. “Se não faz mais, por que não tomar? Para que correr esse risco. Alguns vão para zombação: ‘Capitão Cloroquina’. Deixa de ser otário. Eu seria omisso se não fizesse isso”, afirmou.

Nos pareceres que embasaram a liberação para o uso emergencial das vacinas contra a covid-19 no Brasil, os diretores da Anvisa destacaram a necessidade da imunização devido à falta de tratamento contra a doença. Barra, por sua vez, defendeu medidas como distanciamento social e uso de máscaras, ambas rechaçadas por Bolsonaro.