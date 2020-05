Barracas do bolsonarismo

No domingo, 3, uma sequência de dois fatos chamou atenção em Brasília. O primeiro deles foi a aparição de dezenas de barracas em frente ao Congresso Nacional. As tendas, no entanto, nada têm a ver com as tradicionalmente usadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que são conhecidos por armarem barracas em seus acampamentos e protestos.

Pelo Twitter, a deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) explicou a situação. “Brasília amanheceu assim. Acampamento pró Jair Bolsonaro em frente ao Congresso Nacional. É o povo na rua. Sem líderes, sem movimentos, só o povo mesmo, aquele de quem emana todo o Poder, segundo a Constituição que tantos estão a rasgar”, escreveu.

Na foto postada pela parlamentar, outro fato desperta curiosidade. Apesar de a deputada defender o caráter espontâneo das manifestações, as barracas usadas pelos apoiadores de Bolsonaro são todas iguais, e dão a impressão de terem sido compradas em atacado.

Apesar de se tratar de um modelo comum, ao longo do domingo, internautas apontaram que tal modelo de barraca é vendido na rede de loja do empresário Luciano Hang, apoiador de Bolsonaro.