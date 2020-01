Barril de petróleo chega a US$ 70

Equipe BR Político

Em meio a uma escala de tensão entre Estados Unidos e Irã, na manhã desta segunda-feira, 6, o preço do barril do petróleo ultrapassou os US$ 70 em Londres pela primeira vez desde setembro do ano passado. Com um aumento de 3,1% no Brent, o valor do barril chegou a US$ 70,74 no ICE Futures Europe. Já nos EUA, o petróleo avançou 0,81 dólar, ou 1,28%, e chegou a 63,86 dólares por barril.

Nesta segunda-feira, ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a “tendência” é que o preço do combustível estabilize, após uma alta causada pelo assassinato do general iraniano Qassem Suleimani em um bombardeio americano, na última sexta-feira. De acordo com Bolsonaro, o impacto “não foi grande”.