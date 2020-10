Barros: ‘Ramos está assegurando a governabilidade’

A recente crise entre o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) mexeu com os ânimos do Parlamento. A ponto do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), sair em defesa do general responsável pela articulação política. Segundo o parlamentar, é Ramos que está assegurando a governabilidade no Congresso Nacional.

“Ainda ontem (quinta-feira, 22) em solenidade no Palácio do Planalto, tratamos do tema da articulação com o presidente Bolsonaro. Entrosado com os líderes do governo e dos partidos na Câmara e no Senado , Ramos está assegurando governabilidade”, disse o deputado.

Entretanto, segundo a Veja, a relação de Barros com Ramos não está tão tranquila assim. A publicação diz que a articulação do atual titular da Secretaria de Governo para indicar nomes de políticos para cargos não teria sido combinada com o líder na Câmara.