Barroso assume hoje presidência do TSE

Os ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin tomam posse nesta segunda-feira, 25, como presidente e vice, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A gestão vai comandar a corte até fevereiro de 2022. A cerimônia de posse ocorre às 17h de hoje. O primeiro desafio de Barroso no novo cargo será decidir sobre a data das eleições municipais deste ano.

Barroso é integrante do TSE dese setembro de 2014. Seu primeiro biênio como membro efetivo da Corte Eleitoral começou em 27 de fevereiro de 2018. Naquele mesmo ano, em agosto, foi eleito vice-presidente do TSE.

Em razão das medidas de distanciamento social adotadas diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o evento será realizado, de forma inédita no tribunal, com uma mesa virtual de autoridades. Somente estarão presencialmente no plenário do TSE a atual presidente da Corte, ministra Rosa Weber; os ministros Barroso e Fachin, que assumirão seus cargos; e o ministro Luis Felipe Salomão, escolhido para dar as boas-vindas ao novo presidente, em nome da Corte.

Foram convidados o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que deverá ser representado pelo vice-presidente daquela Corte, ministro Luiz Fux.