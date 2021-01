Barroso chama invasores do Capitólio de ‘apoiadores do fascismo’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, classificou a invasão do Congresso dos EUA de “triste episódio”. O Capitólio, sede do Poder legislativo americano, foi invadido nesta quarta-feira, 6, por manifestantes aliados ao presidente Donald Trump. “No triste episódio nos EUA, apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face: antidemocrática e truculenta”, escreveu o ministro brasileiro.

“Pessoas de bem, independentemente de ideologia, não apoiam a barbárie. Espero que a sociedade e as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia”, afirmou. Os protestos foram inflamados pelo próprio Trump, que demonstro irritação por seu vice e presidente do Legislativo, Mike Pence, ter afirmado que não impediria a sessão que certificará Joe Biden como próximo presidente dos EUA.