Barroso cria conta no Instagram

Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Pois nós do @tsejus hoje afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. O TSE decidiu hoje que a divisão de recursos e de tempo de TV para candidatos negros deve ser proporcional à quantidade de registros de candidatura, mas que a decisão só deve valer para 2022. O adiamento dos efeitos não reduz a importância do que fizemos: com atraso, mas não tarde demais, empurramos a história na direção da justiça racial.