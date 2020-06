Barroso curte post ‘sem querer’ e cria polêmica

Após se tornar um dos assuntos mais comentados no Twitter, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso afirmou na manhã desta segunda-feira, 29, que curtiu “sem querer” uma postagem do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).

Na publicação, o parlamentar afirmara em entrevista que o sonho do presidente Jair Bolsonaro é “fechar o Congresso e o STF”. Pelas redes sociais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro usaram a curtida para acusar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral de endossar a fala de Kim e de estar se manifestando fora dos autos.

“Curti ontem um post sem querer. Ainda estou me adaptando a esta rede. Não curto posts com conteúdo de polarização política. Ao contrário, busco contribuir para o aprimoramento das instituições e para o debate racional de ideias. Agradeço a quem me alertou sobre o engano”, justificou Barroso.