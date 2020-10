Barroso determina afastamento de ex-vice-líder do governo por 90 dias

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), agora ex-vice-líder do governo no Congresso flagrado com cerca de R$ 30 mil na cueca pela Polícia Federal. A decisão do ministro precisa passar por votação no Senado para passar a valer.

Chico Rodrigues é investigado em inquérito que apura desvios de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia. A PF pediu inclusive a prisão preventiva do senador, mas Barroso autorizou apenas o afastamento por 90 dias do cargo, com possibilidade de renovação, como forma de impedir que o senador use o cargo “para dificultar as investigações ou para, ainda mais grave, persistir no cometimento de delitos”. O ministro determinou também o fim do sigilo da investigação.

“O Senador estaria se valendo de sua função parlamentar para desviar dinheiro destinado ao enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, num momento de severa escassez de recursos públicos e em que o país já conta com mais de 150 mil mortos em decorrência da doença”, afirmou o magistrado na decisão.