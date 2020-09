Barroso diz não se impressionar com retórica de pronunciamento de Bolsonaro

Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro defender o golpe militar de 1964 durante pronunciamento pelo Dia da Independência do Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso afirmou não se impressionar com a retórica do chefe do Executivo do Brasil.

Em entrevista à CBN, na manhã desta terça-feira, 8, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse: “Não me impressiono com a retórica, seja a do (primeiro-ministro da Hungria) Orbán, seja a do (presidente americano) Trump, seja a do presidente do Brasil”, afirmou.

Na avaliação do ministro, há um fenômeno mundial de recessão democrática causado pelo encontro do populismo, o conservadorismo radical fundado na intolerância e o autoritarismo.