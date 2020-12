Barroso diz que segurança de eleição no Amapá ‘está sob controle’

Com a eleição em Macapá (AP) adiada para este domingo, 6, por causa do apagão que atingiu o Estado em novembro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou que o pleito terá segurança total para acontecer. Em entrevista na noite do último sábado, véspera da eleição, Barroso disse que a situação está “sob controle”.

“A informação que eu tenho tanto do presidente do TRE-AP, quanto do governador do Estado, com quem estive hoje, é que a situação está plenamente regularizada em termos de energia e que a questão da segurança pública está inteiramente sobre controle”, afirmou.

Segundo o TRE-AP, um dos motivos para a mudança de data da eleição foi a possível falta de segurança do pleito com a capital enfrentando quedas de energia constantes. A votação acontece até as 17h.