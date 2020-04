O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, é o novo membro da Corte a entrar no Twitter. “Ministro do STF e vice-presidente do TSE. Professor na UERJ e colaborador acadêmico na Harvard Kennedy School”, diz a descrição do perfil, que ainda não tem nenhum tuíte. Sob o perfil @LRobertoBarroso, o ministro já teve a conta verificada pela rede social.