Barroso fará pronunciamento com instruções aos eleitores

Na véspera da realização do primeiro turno das eleições municipais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fará, às 20h30, deste sábado, 14, pronunciamento em rede nacional de rádio e TV com instruções aos eleitores sobre como se comportarem em meio às restrições sanitárias em prevenção à contaminação pelo novo coronavírus.

Neste ano, 147.918.483 pessoas estão aptas a votar. As eleições municipais serão realizadas em 5.567.

Como decidido por Barroso e ratificado pela corte eleitoral na última quinta, por conta do apagão que atinge o Amapá, a capital do Estado, Macapá, teve o pleito adiado para 13 de dezembro.

Domingo

No dia da votação em primeiro turno, às 14h, em entrevista coletiva, Barroso apresenta à imprensa o boletim com os principais dados eleitorais da manhã.

Ao final da votação, às 17h, o presidente do TSE recebe autoridades nacionais e internacionais, além dos observadores e representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) que acompanharão a apuração e totalização dos votos no salão nobre do TSE.

Às 20h, Barroso, os demais ministros do TSE e autoridades apresentam, em entrevista coletiva, os primeiros resultados das eleições deste ano.