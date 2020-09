Barroso faz alerta sobre pandemia e fake news nas eleições

Em pronunciamento na noite de sábado, 26, sobre o início da campanha eleitoral para o pleito de 2020, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, alertou para os perigos de dois vírus: o que transmite a covid-19 e o da desinformação. Oficialmente, a campanha tem início neste domingo, 27. Por conta da pandemia, a votação será realizada nos dias 15 e 29 de novembro, em primeiro e segundo turno, respectivamente.

“Há um outro vírus que ronda as eleições, capaz de comprometer não a saúde pública, mas a própria democracia. Trata-se das notícias falsas, das campanhas de desinformação e de difamação”, alertou Barroso.

O presidente do TSE reforçou a importância dos cuidados com a saúde nos dias de votação – 15 de novembro, em todo o país, e 29 de novembro nas cidades em que houver segundo turno. “Sempre que possível lave as mãos ou utilize álcool gel após ter contato com alguém ou com algum objeto”, disse.

Barroso também defendeu evitar a distribuição de material impresso e recomendou que as reuniões sejam feitas em lugares abertos.

Segundo o TSE, 148 milhões de eleitores estão habilitados a votar no pleito deste ano.