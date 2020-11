Barroso: Índice de abstenção foi de 23,14%

Afetada pela pandemia do novo coronavírus, a eleição municipal realizada no domingo, 15, teve índice geral de abstenção de 23,14%, segundo informou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, com 99% das urnas apuradas em todo País.

“Certamente vai ficar em menos de 23,5%. Extraordinário porque nas últimas eleições foi mais de 20% e, nesta eleição, 23%, em meio a uma pandemia. Mais um fator que precisamos comemorar”, disse ele no início da madruga desta segunda, 16, acrescentando que o número final pode ter uma pequena variação quando 100% dos votos forem apurados. Quando aos votos em branco, foram 3,9 milhões e cerca de 7 milhões de nulos.