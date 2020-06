Barroso marca debate sobre eventual ‘inconstitucionalidade’ de questão ambiental

Em atendimento à ação apresentada pelo PSB, PSOL, Rede e PT ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Luís Roberto Barroso convocou, para os dias 21 e 22 de setembro, audiências públicas virtuais para discutir “a situação do quadro ambiental no Brasil”. O consórcio partidário narra “atos comissivos e omissivos da União que comprometeriam o adequado funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), bem como o direito de todos os brasileiros a um meio ambiente saudável (CF, art. 225, caput e parágrafos)”. Quanto aos atos comissivos, seriam eles:

a redução dos orçamentos e dotações relacionadas ao controle do desmatamento e ao fomento de formas sustentáveis de produção;

o licenciamento de obras de infraestrutura, sem adequada avaliação de impacto;

a desestruturação dos órgãos ambientais federais;

o esvaziamento das atribuições do Ministério do Meio Ambiente;

a nomeação para cargos importantes de pessoas sem afinidade com a área ambiental;

orientação pública para cessação da demarcação de Terras Indígenas;

cortes orçamentários na política ambiental ainda maiores do que os que vinham ocorrendo no passado.

Segundo Barroso, se confirmado, o quadro narrado pelos partidos “revela a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, a exigir providências de natureza estrutural”. “Vale reiterar: a proteção ambiental não constitui uma opção política, mas um dever constitucional”, escreveu o ministro em sua decisão. De acordo com o despacho, os interessados em participar deverão enviar e-mail para fundoclima@stf.jus.br até o dia 10 de agosto.

Quanto aos atos omissivos, seriam eles: