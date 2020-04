Barroso não vê ‘riscos de retrocesso democrático no Brasil’

Na avaliação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, “não há riscos de retrocesso democrático no Brasil”. O comentário foi feito nesta sexta-feira, 24, durante videoconferência organizada pela XP Investimentos. “As reações da imprensa, do Parlamento e Judiciário mostram isso”, completou o ministro ao comentar as manifestações do último domingo, em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pediram intervenção militar e a volta do AI-5.

“Pede ditadura quem perdeu a esperança no futuro e tem saudades de passado que não existiu”, disse Barroso. Segundo o ministro, o resto do mundo convive com o risco de um retrocesso democrático, mas que não é o caso do Brasil, onde além da vigilância das instituições, as Forças Armadas não apoiam um movimento desta natureza, pois não querem perder o prestígio conquistado no período democrático.

Eleições 2020

Sobre a possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter que vir a adiar as eleições municipais deste ano em função da pandemia, Barroso disse que não gostaria de adiá-las. O ministro assume a presidência do TSE em maio. “Queremos fazer as eleições no primeiro domingo de outubro. Não gostaria de adiá-las”, disse. Para ele, as eleições só serão adiadas se em agosto as autoridades da área da saúde mostrarem que o isolamento deve ser mantido. “Em primeiro lugar a saúde e a vida das pessoas”, disse.