Barroso pede: ‘Não compartilhem informações de origem duvidosa’

O ministro do STF e vice-presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, fez um pedido para seus seguidores no Twitter: “Não compartilhem informações de origem duvidosa”. Segundo Barroso, a mesma preocupação que antes atingia os processos eleitorais agora aflige toda a sociedade devido à pandemia de coronavírus. “É hora de prestigiar a imprensa profissional e a ciência. E, sempre que possível, ficar em casa”, afirmou.

