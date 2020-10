Barroso pede para afastamento de senador ser incluído na pauta do plenário

O ministro do STF Luís Roberto Barroso pediu para que o afastamento do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) seja votado pelo plenário da Corte. A requisição foi feita para o presidente do Supremo, Luiz Fux. No pedido, Barroso diz que, em sua visão, não seria necessário uma ratificação, mas que seria importante o debate entre todos os ministros.

Barroso determinou na última quinta-feira que Rodrigues, pego com dinheiro escondido em sua cueca durante uma operação da PF que apura desvios em recursos para o coronavírus, seja afastado do cargo de senador. O Brodcast Político revelou que o Senado estuda derrubar a decisão, por considerar que seja uma prerrogativa do Legislativo afastar senadores com mandato.