Barroso: ‘Temos que armar o povo com educação, cultura e ciência’

Em seu discurso de posse, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, deixou um recado para o presidente Jair Bolsonaro. Em clara referência ao trecho do vídeo da reunião ministerial no qual o presidente da República afirma que quer “todo mundo armado”, Barroso disse que o Brasil precisa mesmo é “armar a população com educação, cultura e ciência”. “A educação, mais que tudo, não pode ser capturada pela mediocridade, pela grosseria e por visões pré-iluministas do mundo. Precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência”, declarou o presidente do TSE e ministro do STF.

O ministro também contrapôs a visão bélica de muitos seguidores mais exaltados do presidente, afirmando ser necessária a construção de “pontes, não muros” entre os Poderes da Nação. “Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de um mundo plural. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Nela só não há lugar para a intolerância, a desonestidade e a violência.” Houve espaço para criticar também as “milícias digitais”, alvo de um inquérito do STF. ” “São terroristas virtuais que utilizam como tática a violência de ideias, e não o debate construtivo. A Justiça Eleitoral deve enfrentar esses desvios”, disse.