Barroso: ‘TSE defende que votação deve ser adiada por algumas semanas’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, usou hoje suas redes sociais para dizer que a Corte defende o adiamento das eleições municipais. O Senado votará a medida hoje e deve adiar a eleição do início de outubro para o início de novembro. A maior resistência em relação à mudança está na Câmara dos Deputados, já que parte do Centrão quer manter a data das eleições.

“O Senado começa a votar hoje a PEC sobre adiamento das eleições. O TSE considera que a escolha da data é política, mas defende – após ouvir especialistas – que a votação prevista para outubro deve ser adiada por algumas semanas para garantia da saúde de eleitores e mesários”, escreveu Barroso.