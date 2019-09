Batata quente com o novo ministro da Fazenda na Argentina

Equipe BR Político

O presidente Mauricio Macri, após a renúncia de seu ministro da Fazenda, nomeou o ex-diretor-geral do Banco Central argentino como o novo titular da pasta. Hernán Lacunza terá de lidar com abacaxis de várias espécies para empurrar a candidatura de Macri rumo à reeleição. As negociações do empréstimo de US$ 57 bilhões tomado no FMI é um deles. O aumento da inflação (22% no primeiro semestre) e a desvalorização do peso somam ainda eleitoralmente a favor da chapa adversária Alberto Fernández-Cristina Kirchner.