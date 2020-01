BC diminui novamente projeção da inflação de 2020

Equipe BR Político

O Banco Central voltou a diminuir a projeção do IPCA para 2020 no Boletim FocusVer arquivo

Em 2019, a inflação fechou em 4,31%, valor mais alto do que as projeções do Boletim Focus para o ano, de 4,13% e acima do centro da meta, de 4,25%. A alta inesperada foi pressionada pelo preço da carne, que subiu consideravelmente no final de 2019 devido a alta de exportações para a China.

No boletim mais recente, a projeção do crescimento do PIB do País para 2020 teve leve alta. De 2,30%, a estimativa passou para 2,31%. Para 2021, a projeção para o crescimento permanece em 2,5%.