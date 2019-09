BC eleva previsão para o PIB

Equipe BR Político

De acordo com estimativa do Banco Central (BC) divulgada nesta quinta-feira, 26, a economia brasileira irá crescer 0,9% este ano, 0,1% a mais do que o previsto na projeção anterior. A entidade informou também, pela primeira vez, suas projeções para o PIB brasileiro em 2020: alta de 1,8%.

Segundo o BC, a perspectiva para o próximo ano está envolta em “elevado grau de incerteza” e está também condicionada à continuidade das reformas e ajustes na economia.Os dados constam no Relatório Trimestral de Inflação (RTI). A perspectiva do BC para o próximo ano está em consonância com a previsão do Relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgado na semana passada. O documento aponta para um crescimento do PIB de 1,7% em 2020.

“O resultado melhor que o esperado para o PIB do segundo trimestre de 2019 favoreceu o carregamento estatístico para o ano corrente, contribuindo para a elevação da estimativa de crescimento anual”, explica o BC, no documento. Entre os componentes do PIB para 2019, o banco alterou de 1,1% para 1,8% a projeção para a agropecuária. No caso da indústria, a estimativa passou de 0,2% para 0,1% e, para o setor de serviços, foi mantida em 1%.