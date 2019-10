Bebianno a caminho do PSDB ‘em breve’

Equipe BR Político

Em entrevista ao site Congresso em Foco, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno afirmou que vai se filiar ao PSDB de São Paulo e participar do projeto de candidatura de João Doria (PSDB-SP) à Presidência.

Convidado por Doria para se juntar ao partido, Bebianno diz enxergar no governador paulista “uma luz no fim do túnel para o futuro do Brasil de maneira democrática”. Bebianno diz ainda não ter pretensão de se candidatar a nenhum cargo em São Paulo.

Em fevereiro, Bebianno foi demitido por Bolsonaro após pouco mais de um mês no cargo na Secretaria-Geral. Sobre a atuação do presidente, afirmou que governa de modo autoritário e que “o poder subiu à cabeça”. Alegou ainda que “o Brasil hoje é governado de fato por Carlos e Eduardo Bolsonaro”, filhos do presidente.