Bebianno filiado ao PSDB

Equipe BR Político

O ex-ministro Gustavo Bebiano agora é filiado ao PSDB. O evento de filiação ocorreu neste domingo, 1, no Rio de Janeiro, e contou com a presença do governador de São Paulo, João Doria, segundo o Broadcast Político. Ao dar as boas vindas ao novo integrante do partido, Doria disse que, agora, Bebianno está no caminho certo. “O passado não foi um erro, foi um aprendizado”.

Como você leu no BRP, o convite para Bebianno entrar para o PSDB já estava posto desde outubro. Ao falar sobre o assunto, o ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro não poupou elogios a Doria. Ele disse enxergar no governador paulista “uma luz no fim do túnel para o futuro do Brasil de maneira democrática”. Bebianno diz ainda não ter pretensão de se candidatar a nenhum cargo em São Paulo.