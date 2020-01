Bebianno prepara livro sobre bastidores da fase Bolsonaro

Equipe BR Político

O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno prepara um livro sobre os bastidores de sua temporada ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Hoje líder do PSDB no Rio, o advogado pretendia lançá-lo em julho, mas o projeto vai levar mais tempo.

“Eu tenho evoluído com esse livro. Será um livro muito detalhado, que trará bastidores que ninguém tem, porque ninguém viveu, além de um grupo muito pequeno. Eu vivi esse leque de A a Z. Eu comecei a ler o livro da Thaís Oyama (Tormenta), mas tem algumas imprecisões. Mas no geral o livro dela é muito bom. Mas o livro que estou fazendo é mais profundo e detalhado em termos de bastidores. Em princípio eu pensava em lançá-lo em julho deste ano, mas não sei se vou conseguir cumprir o cronograma”, afirmou ele ao jornal O Dia.