Belo Horizonte adia reabertura

Belo Horizonte adiou o processo de reabertura da capital mineira, que estava prevista para avançar para nova fase nesta segunda-feira, 1. A volta gradual da atividade econômica no município foi iniciada na segunda passada. “Deus permita que na próxima semana não tenhamos de anunciar lockdown”, afirmou na última sexta, o prefeito Alexandre Kalil (PSD).

O freio na flexibilização ocorreu por conta da piora no índice de transmissão do coronavírus e aumento na ocupação dos leitos de UTI na cidade. “A situação na grande BH e no Estado é de grande gravidade”, disse o prefeito.

Segundo boletim epidemiológico divulgado na sexta pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES), Belo Horizonte tem 1.766 casos de coronavírus. Desses, 48 evoluíram para óbitos. No total, o Estado tem 10.464 pacientes com covid-19 e 271 óbitos.