Bem-vindo ao BRP 2020!

Vera Magalhães

Olá, assinantes e leitores!

Passados os feriados prolongados, a equipe do BRPolítico está de volta completa, e com propósitos renovados. Nosso site completa dois anos em março. Ele surgiu, originalmente, para ser a plataforma que concentraria tudo o que você precisaria saber sobre as eleições de 2018 –já sabíamos, então, que ela seria a mais importante em décadas, e nosso objetivo era oferecer uma curadoria em tempo real das principais notícias do dia, combinada a análises também a quente dos nossos editores e informações exclusivas.

Passadas as eleições, o site foi reformulado, o “18” acoplado ao nosso nome deu lugar ao “Político“, e passamos a direcionar nossa produção, pouco a pouco, mais aos conteúdos exclusivos –nasceram nosso podacast, BRPolítico Chama, e nosso relatório semanal Fique de Olho, com as apostas do que seria notícia na semana, nossa newsletter foi reformulada e a curadoria foi, pouco a pouco, perdendo espaço em nome de conteúdo exclusivo, voltado aos nossos assinantes.

Em 2020, pretendemos intensificar esta opção. O BRP, como carinhosamente o apelidamos por aqui, é o primeiro site de conteúdo premium, voltado a assinaturas, associado a um grande jornal brasileiro, o Estadão. Vamos sofisticar nossa curadoria para, em vez de oferecer várias notas do que vai nos jornais, direcionar nosso assinante para o que de fato é preciso ler, e por que.

Nossas análises ganharão mais frequência e agilidade, nossos redatores e repórteres estarão mais presentes no dia a dia com apuração própria, e você encontrará aqui, a quente e com aquele toque do BRP, os principais assuntos que movimentam as redes sociais e os bastidores do poder no País.

Nossos perfis nas redes vão acompanhar este novo pulsar do BRP, levando a você em linguagem simples, assim, como nesta nossa conversa matinal, o que movimenta a sempre eletrizante política brasileira. Afinal, e o ano já começou de forma a não deixar dúvida quanto a isso, cada vez mais política e economia são temas que interessam a todos. Por isso, convidamos você que ainda não assina o BRP a fazê-lo: ter uma fonte confiável de informação será cada dia mais um ativo de que aqueles que querem entender o jogo e ser protagonistas das próprias decisões (pessoais, familiares, empresariais, profissionais) não poderão prescindir.

Que venha 2020! Estaremos aqui!