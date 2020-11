Benedita cobra compromisso de candidatos eleitos com antirracismo

Neste dia da Consciência Negra, a deputada federal e ex-candidata à prefeitura do Rio de Janeiro, Benedita da Silva (PT), cobrou de candidatos eleitos e que foram ao segundo turno da eleição municipal o compromisso com a pauta antirracista. Nas redes sociais, a deputada publicou um vídeo relembrando as violências sofridas pela população negra no Brasil e os avanços alcançados pela luta do movimento negro.

“Durante a campanha eleitoral a prefeita do Rio pude me dedicar à causa do antirracismo. Passada a eleição, dedicada ao meu mandato de deputada federal, convido a todos os candidatos eleitos e aos que disputam o segundo turno a assumirem como compromisso prioritário fazer do nosso um país antirracista”, diz.

A deputada, que já foi governadora do Rio, ficou em quarto lugar no pleito da capital fluminense, com cerca de 11% dos votos. Ela mesma foi pioneira como mulher negra em diversas cadeiras da política brasileira. Foi a primeira vereadora na Câmara do Rio e senadora negra do Brasil.

“Comemorar a memória de Zumbi dos Palmares do dia da Consciência Negra é o mesmo que manter viva a luta antirracista”, diz no vídeo. “Acontece hoje e acontece todos os dias. Dias em que os jovens negros e negras são as maiores vítimas da violência. Dias em que as garras longas da pandemia atingem principalmente o povo negro da favela. Dias em que um negro ou uma negra, realizando o mesmo serviço que um branco ganha menos, muito menos. Mas também são dias em que cadqa vez mais jovens negros e negras se formam na universidade, que nós, mulheres negras, criamos nossos negócios. E que mais homens e mulheres negras conquistam espaço na vida política do País”, afirma antes de fazer o convite aos políticos eleitos pelo compromisso com a pauta.