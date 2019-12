Benevides faz pressão por projeto de capitalização

Gustavo Zucchi

Enterrada após sair da reforma da Previdência, para a tristeza do ministro Paulo Guedes, o projeto que capitaliza as aposentadorias no País deve voltar em 2020. O deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), autor de um projeto de capitalização da Previdência, combinou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de apresentar o texto em fevereiro. A ideia é retomar o tema quando a polêmica em volta da capitalização de Guedes, considerada inviável de ser votada, já tenha desaparecido da boca dos deputados.

Na segunda, 9, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, ressuscitou o tema, mas fez ponderações. “Não sei se a capitalização volta no próximo ano ou ainda nessa legislatura. O próximo ano terá eleição municipal, então não sei se haverá janela para discutir isso. Tudo dependerá do ambiente, no sentimento do Parlamento para debater o assunto”, disse.