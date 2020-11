Bento Albuquerque diz que eleições estão ‘garantidas’ no dia 15 no Amapá

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que apesar do apagão que o Estado do Amapá sofre desde a semana passada, as eleições municipais estão garantidas no dia 15, data em que ocorrerá o primeiro turno do pleito.

“Eu estive reunido com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, com outros magistrados e o Ministério Público. Todas as garantias para que a eleição seja realizada no próximo dia 15 estão asseguradas”, disse o ministro. Segundo ele, a garantia não é do governo federal, “porque ele não tem essa competência nem essa responsabilidade”.

O minsitro afirmou que as autoridades locais e a Companhia de Energia do Amapá, de quem é a responsabilidade, vão fornecer energia para a eleição por meio do serviço essencial, que tem fornecido os cerca de 70% da carga total nesta segunda.

“No caso das regiões eleitorais, das zonas eleitorais, estará assegurado o abastecimento 24 horas por dia”, disse.