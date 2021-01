Bezerra afirma estar fechado com Simone Tebet

Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) reafirmou seu compromisso com Simone Tebet (MDB-MS) para sucessão de Davi Alcolumbre (DEM-AP). Diante da possibilidade de que ocorram traições na sigla, Bezerra rechaçou “qualquer tentativa de disseminar dissidências e desarmonia dentro do MDB”.

“Unido, o MDB, que possui a maior bancada no Senado, marcha junto com Simone, que reúne os predicados para liderar a Casa neste momento de grandes desafios que o país enfrenta”, disse. O Palácio do Planalto, por sua vez, não está ao lado de seu líder nesta questão. Jair Bolsonaro apoia Rodrigo Pacheco (DEM-MG), escolhido de Alcolumbre para a presidência do Senado.

“Lembro que, como líder do governo, tive a atenção de informar o presidente Jair Bolsonaro antes mesmo da reunião da bancada que anunciou a decisão de lançar a candidatura de Simone Tebet – a primeira mulher a disputar a Presidência do Senado”, afirmou.

Antes da definição de Simone, Bezerra esteve no Palácio do Planalto buscando apoio do governo para a candidatura do MDB. Na ocasião, o próprio líder buscava ser candidato. Acabou ouvindo de Bolsonaro que Pacheco seria o escolhido do governo, mesmo se o MDB lançasse Bezerra para comandar a Casa Legislativa.