Bezerra avisa: ‘Alimentar iniciativas que buscam o impeachment é um desserviço’

Líder do governo no Senado, o emedebista Fernando Bezerra Coelho (PE) reclamou das “iniciativas que buscam o impeachment”. Algumas das quais tocadas por aliados da sigla na eleição de Baleia Rossi (MDB-SP) na Câmara. “As críticas à atuação do governo e ao presidente da República frente à pandemia são parte do processo democrático e devem ser ouvidas, mas alimentar iniciativas que buscam o impeachment é um desserviço ao país”, disse.

Recentemente, Simone Tebet (MDB-MS), candidata da legenda à presidência do Senado, também subiu o tom das críticas contra o governo de Jair Bolsonaro. Baleia Rossi, nome de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a presidência da Câmara, se coloca como um candidato de oposição. Maia já disse em algumas ocasiões que o debate sobre um impeachment seria “inevitável”, mas que não é o momento de abrir um processo contra Bolsonaro.

“O momento exige equilíbrio e harmonia entre as instituições para fazer avançar uma campanha nacional de imunização contra a Covid-19 e as medidas que garantirão a retomada da economia, com geração de emprego e renda para os brasileiros”, completou Bezerra.