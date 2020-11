BH: Áurea Carolina testa positivo para covid-19

Um dia antes do primeiro turno, a candidata do PSOL à prefeitura de Porto Alegre, Áurea Carolina, informou neste sábado, 14, que testou positivo para covid-19. Pelo Twitter, a deputada federal disse que está em isolamento social desde que uma pessoa que trabalha com ela teve o diagnóstico confirmado.

“Testei negativo na última quinta-feira, assim como todas as pessoas da nossa equipe que fizeram o teste por precaução. Por máxima responsabilidade com o coletivo, repeti o teste. Hoje recebi resultado positivo”, relatou.

A candidata disse ainda que está com sintomas leves e que todos de sua equipe passam bem. “Seguirei em isolamento, em trabalho remoto, e infelizmente não poderei votar amanhã. Estou chateada, mas confiante e esperançosa”, disse Áurea, que aparece em terceiro lugar na disputa, com 5% das intenções de votos, segundo pesquisa Ibope.