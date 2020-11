O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi reeleito com tranquilidade neste domingo, 15. Ele confirmou o indicativo de todas as pesquisas e conquistou a vitória em primeiro turno. Com 84,82% das urnas apuradas, ele está matematicamente, eleito, com 63,5% dos votos.

O candidato Bruno Engler ficou em segundo lugar com 9,89% dos votos, seguido do candidato João Vitor Xavier, com 9,25% dos votos.