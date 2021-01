BH prepara reabertura do comércio

O prefeito do Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou na sexta-feira, 29, a reabertura parcial do comércio da cidade. Bares e restaurantes voltam a funcionar, a partir de segunda, 1º, mas com horário restrito para venda de bebidas alcoólicas.

Kalil vem sendo pressionado em relação às medidas de restrição, sobretudo por representantes do setor de bares e restaurantes. A nova decisão do prefeito permite o funcionamento desses estabelecimentos das 11h às 22h, mas com a venda de bebidas alcoólicas só até às 15h. A medida desagradou Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), que defende que o horário para venda de bebidas seja estendido até 23h, pois representa a maior fatia do faturamentos desses estabelecimentos.

Desde 11 de janeiro, somente serviços essenciais estavam em funcionamento na cidade. Além do funcionamento parcial dos bares, também voltam clubes, lojas de rua, shoppings e academias, que poderão funcionar todos os dias da semana, exceto aos domingos. A prefeitura admitiu a possibilidade de retorno presencial nas escolas da rede pública municipal sa partir de março. Na segunda-feira, 1º, está prevista a volta do ano letivo, ainda aulas remotas.